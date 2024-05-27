Североатлантический альянс заигрывается в своей риторике, впадая в «военный экстаз». Об этом пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с «Известиями».

«НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывается в военной риторике, впадает в такой военный экстаз, – отметил представитель Кремля. – Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше».

Напомним, ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Киев «имеет право» в том числе атаковать «военные цели на территории России». По его утверждениям, ряд союзников сняли соответствующие ограничения. Столтенберг также призвал «снять и другие ограничения».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.