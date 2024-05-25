Столтенберг пригрозил России ответом на кибератаки стран НАТО

Если одна из стран НАТО подвергнется крупной кибератаке, то альянс вправе задействовать пятую статью Вашингтонского договора о коллективной обороне. Заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга приводит The Economist.

По данным издания, предупреждение Столтенберга адресовано России. «Мы можем задействовать статью 5 и ответить в киберпространстве, а также в других областях для защиты союзников по НАТО», — объяснил он.

По данным Столтенберга, российские спецслужбы стали привлекать лиц, которые живут в западных странах, к атакам на инфраструктуру, задействованную в оказании военной помощи Киеву и «подрыва политической воли» союзников Украины.

Согласно пятой статье, упомянутой генсеком альянса, если один из членов НАТО подвергается вооруженной атаке, это будет считаться нападением на все страны объединения. Они должны будут выступить с ответными действиями, «которые сочтут необходимыми».