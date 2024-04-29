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Столтенберг: Страны НАТО должны в приоритетном порядке давать оружие Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита в Киев сообщил, что страны альянса должны в приоритетном порядке давать оружие Украине. Он добавил, что на данный момент в объединении активно пытаются удовлетворить срочные потребности украинской стороны, пишет РИА «Новости».
Более того, спикер подчеркнул, что при выборе между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, члены альянса должны выбирать поддержку Украины, планируя при этом восстановление своих запасов.
Также генсек НАТО отметил, что страны альянса последнее время не оказывали Украине обещанную военную поддержку в полном объеме, что повлекло «последствия на земле». По его же мнению, в данном вопросе недостаточно просто обещать, надо реализовывать обещания на практике, приводит цитату Столтенберге российское информагенство.
Власти РФ, в свою очередь, не раз заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле также разделили эту точку зрения, подчеркнув, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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