В Кремле сожалеют о решении Финляндии вступить в НАТО

Россия сожалеет, что Финляндия взяла курс на вступление в НАТО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Неоднократно говорили, что Россия не представляет угрозы для этих стран никаким образом. У нас нет никаких споров с этими странами, и эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать Антироссией. Они не представляли для нас угрозы, и, соответственно, никакой угрозы от нас не исходило для них», — приводит слова пресс-секретаря Президента РФ Владимира Путина РИА Новости.

Говоря о поддержки вступления Финляндии в альянс со стороны Турции Песков подчеркнул, что ближневосточная страна является частью НАТО и у нее есть «своя линия в этом плане и свои внутринатовские проблемы». Ранее Президент Финляндии Саули Ниинистё перед рабочей поездкой в Анкару заявил, что ожидает получить сообщения о позиции Турции по вопросу одобрения финской заявки в НАТО.

Финляндия и Швеция приняли решение вступить в альянс в мае прошлого года. Однако они не смогут стать членами организации до тех пор, пока не получат одобрения от всех стран — участниц Североатлантического блока. Заявки на сегодняшний день не одобрили только Венгрия и Турция. После инцидента с сожжением Корана в Стокгольме турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Швеция может больше не ждать поддержки от Турции. Несмотря на это, переговоры по этому вопросу продолжаются. Накануне в Анкаре допустили, что заявка Финляндии на вступление в альянс может быть одобрена отдельно от шведской.