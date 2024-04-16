В Кремле приветствуют подход Китая по урегулированию конфликта между Россией и Украиной

Подход Китая по урегулированию российско-украинского конфликта является сбалансированным и конструктивным, Москва его приветствует. Об этом сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Подход Пекина хорошо известен, он весьма сбалансирован и конструктивен. <...> Мы приветствуем такую сбалансированную позицию Пекина», — прокомментировал представитель Кремля предложение КНР организовать мирную конференцию, которую в равной степени признают и Россия, и Украина.

Песков добавил, что на данный момент Москва «не фиксирует каких-либо изменений в позиции киевского режима» по вопросу проведения переговоров.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за организацию равноправной мирной конференции по Украине, результаты которой должны быть одобрены как в Москве, так и в Киеве.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Швейцарии ведется подготовка к саммиту по Украине, к участию в которой хотят привлечь до 100 стран. Президент РФ Владимир Путин во время беседы с белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил, что Россию на него не приглашают и в то же время обвиняют в нежелании сесть за стол переговоров. Глава государства сказал, что ситуацию можно было бы назвать смешной, «если бы не было так грустно». Политолог Сергей Марков в беседе с «Татар-информом» отметил, что саммит называют на Западе мирным, хотя по сути он таковым не является, и объяснил, для чего западные лидеры хотят ее провести.