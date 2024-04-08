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Bloomberg: Швейцария планирует провести саммит по Украине в середине июня
Мирная конференция по Украине в Швейцарии может состояться 16-17 июня. Ожидается, что в ней примут участие от 80 до 100 стран, в основном Глобального Юга сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Несмотря на то что саммит заявлен в качестве встречи высокого уровня, до сих пор неизвестно, сколько лидеров в действительности будут на нем присутствовать. Один из спорных моментов — участие Китая. Этот вопрос крайне важен для Швейцарии, так как участие КНР может повысить доверие к конференции. Для союзников Киева участие Пекина важно с точки зрения влияния, оказываемого им на Москву.
В МИД Швейцарии объявили, что дата и место проведения встречи пока не определены.
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