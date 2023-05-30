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Политика 30 мая 2023 12:55

Кремль ответил, планирует ли Путин обратиться к гражданам после атаки беспилотников

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Президент России Владимир Путин не планирует специального обращения в связи с атаками беспилотников на Москву и Московскую область, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.

«В настоящий момент каких-то специальных планов нет», – сказал представитель Кремля, добавив, что сейчас жителям столицы и Подмосковья ничего не угрожает.

Утром 30 мая киевский режим атаковал Москву при помощи восьми беспилотных аппаратов самолетного типа – об этом сообщило Минобороны России. По словам мэра столицы Сергея Собянина несколько зданий получили незначительные повреждения, серьезно пострадавших граждан нет. Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов назвал это происшествие «актом устрашения мирных жителей» и призвал к тщательному расследованию.

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #атака беспилотников #обращение президента
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