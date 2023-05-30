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В Госдуме прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву
«Актом устрашения» назвал глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов атаку украинских дронов на Москву. Он призвал тщательно расследовать произошедшее и не допустить паники.
Россия очень большая страна, поэтому «всегда найдется лазейка для беспилотника, где он сможет обойти средства противовоздушной обороны», считает депутат. «Главное этого не допустить (паники – прим. Т-и). Это акт устрашения, направленный на мирное население», — цитирует его РБК.
Картаполов также отметил необходимость разобраться, что это были за беспилотники, откуда и как они летели. Это необходимо для выработки необходимых мер, пояснил он.
Ранее Минобороны России сообщило, что киевский режим утром атаковал столицу России при помощи 8 беспилотных аппаратов самолетного типа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, несколько зданий получили незначительные повреждения.
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