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В Кремле назвали разговор Путина и Шольца детальным и откровенным
Телефонный разговор Президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца был деловым. Стороны изложили свои позиции детально и откровенно, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
«Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор, детальный и весьма откровенный по тому как излагалась позиция сторон взаимно», — отметил Песков.
По его словам, Путин вел переговоры на русском языке с использованием переводчика.
В заключение представитель Кремля отметил, что подобные беседы приветствуются российской стороной. Владимир Путин не раз заявлял об открытости РФ к диалогу.
Ранее Олаф Шольц заявил, что личная беседа является лучшим способом понять позицию российского лидера относительно ситуации на Украине.
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