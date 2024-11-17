В Кремле назвали разговор Путина и Шольца детальным и откровенным

Телефонный разговор Президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца был деловым. Стороны изложили свои позиции детально и откровенно, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор, детальный и весьма откровенный по тому как излагалась позиция сторон взаимно», — отметил Песков.

По его словам, Путин вел переговоры на русском языке с использованием переводчика.

В заключение представитель Кремля отметил, что подобные беседы приветствуются российской стороной. Владимир Путин не раз заявлял об открытости РФ к диалогу.

Ранее Олаф Шольц заявил, что личная беседа является лучшим способом понять позицию российского лидера относительно ситуации на Украине.