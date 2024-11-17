Шольц назвал лучший способ понять Владимира Путина

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Спекуляции относительно позиции Президента России Владимира Путина по Украине не помогут разрешению конфликта. Для продвижения в этом вопросе необходимо лично поговорить с ним, заявил после телефонного разговора с российским лидером канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Я не уверен, что спекуляции о том, что происходит у Путина в голове, будут способствовать тому, что мы продвинемся вперед. Нам придется это выяснить, в том числе поговорив с ним об этом», — объяснил он в беседе с Süddeutsche Zeitung.

Напомним, что 15 ноября Президент России и канцлер ФРГ провели телефонный разговор — первый с зимы 2022 года. По данным Кремля, стороны обсуждали различные вопросы в течение часа.