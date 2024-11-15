Путин и Шольц поговорили по телефону впервые с декабря 2022 года

Проведен первый почти за два года телефонный разговор между Президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Стороны провели откровенный обмен мнениями по Украине, в том числе по урегулированию конфликта, и двусторонним отношениям. Детали беседы привела пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что на развитие кризиса вокруг Украины напрямую повлияла агрессивная политика НАТО. Альянс на протяжении долгих лет стремился создать на территории Украины антироссийский плацдарм, на котором игнорировались интересы Москвы в области безопасности и попирались права русскоязычного населения.

Глава российского государства отметил, что РФ была и остается открытой к диалогу. Инициатором прерывания переговоров был киевский режим. При этом новое обсуждение должно учитывать предложения и интересы РФ, в частности новые территориальные реалии и устранение первопричин конфликта, которые хорошо известны Западу.

Также в разговоре Путин обратил внимание на деградацию, которая затронула все направления российско-германских отношений. В настоящее время они находятся на беспрецедентно низком уровне.

«Подчеркнуто, что Россия всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны», — отметили в пресс-службе Кремля.

Также Шольц и Путин затронули в разговоре обстановку на Ближнем Востоке. Президент РФ рассказал собеседнику о шагах, предпринятых РФ для поиска путей деэскалации и мирного разрешения кризиса.

Стороны условились, что их помощники будут оставаться на связи.