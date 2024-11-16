Телефонные переговоры Путина и Шольца продлились час

Состоявшийся накануне телефонный разговор Президента России Владимира Путина и Федерального канцлера Германии Олафа Шольца продлился один час. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Час. Один час, да», — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.

Путин и Шольц не разговаривали друг с другом почти два года: предшествующая вчерашней беседа состоялась 2 декабря 2022 года. Разговор инициировала немецкая сторона.

По информации пресс-службы Кремля, лидеры РФ и ФРГ обсудили ситуацию на Украине и кризис на Ближнем Востоке, а также двусторонние отношения. Путин, в частности, заявил, что условия завершения украинского конфликта должны учитывать предложения и интересы России, в том числе — новые территориальные реалии и устранение первопричин противостояния, которые хорошо известны Западу.

Шольц в свою очередь, по информации пресс-службы Правительства Германии, призвал Президента РФ отвести войска и начать переговоры с Украиной для достижения «справедливого и прочного мира». Он также заверил в неизменности поддержки Киева со стороны Берлина.

Вместе с тем, несмотря на разногласия, политики условились, что их помощники будут оставаться на связи.