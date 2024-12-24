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Общество 24 декабря 2024 08:52

В KPI для глав регионов включили автоматизированные данные о рождаемости

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В KPI для глав регионов включили автоматизированные данные о рождаемости
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эффективность региональных властей будет рассчитываться с учетом автоматизированных данных о рождаемости в субъектах Федерации. Об этом со ссылкой на проект постановления Правительства России пишет газета «Ведомости».

Документ разработан Минэкономразвития РФ в соответствии с подписанным в конце ноября указом Президента России Владимира Путина, которым был утвержден новый перечень ключевых показателей эффективности для руководителей регионов страны.

Издание замечает, что суммарный коэффициент рождаемости (СКР) попал в число KPI губернаторов впервые. Ранее оценке подлежали такие показатели, как численность населения региона и ожидаемая продолжительность жизни. Впрочем, эти критерии остались и в новом списке.

Суммарный коэффициент рождаемости показывает сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15 – 49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. Для сохранения численности населения на одном уровне необходим СКР, равный примерно 2,1 рождения на одну женщину.

При этом, согласно данным Росстата, с 2014 по 2023 год суммарный коэффициент рождаемости в России снизился с 1,74 до 1,41 рождения на одну женщину.

В Татарстане с начала этого года родилось около 35 тыс. детей, что на 20 тыс. меньше показателя десятилетней давности. На это обратил внимание Раис РТ Рустам Минниханов. «Этот вопрос очень беспокоит. Хочется, конечно, чтобы я рассказывал, какие мы молодцы и сколько всего сделали. Но, честно говоря, я недоволен ситуацией. Нужно искать новые подходы и методы поддержки, чтобы люди заводили детей», — сказал он.

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#рождаемость
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