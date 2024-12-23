Минниханов о демографическом вопросе в Татарстане: Я недоволен ситуацией

В этом году в Татарстане родилось порядка 35 тыс. детей, что на 20 тыс. меньше показателей десятилетней давности. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил Раис республики Рустам Минниханов.

«Мы очень плохо работаем в вопросе убеждения и обеспечения мер к тому, чтобы семьи заводили детей. Я очень недоволен демографической ситуацией в Татарстане. Много чего делается в этом направлении, но динамика незначительная. Это очень серьезный вопрос для всей нашей страны. Хвалиться пока нечем», - сообщил Раис Татарстана.

При этом он подчеркнул, что семья остается главным воспитательным институтом для детей. Ребенок должен быть культом для семьи, а у нас многие сначала хотят «пожить для себя», а потом уже детей и нет.

«Этот вопрос очень беспокоит. Хочется, конечно, чтобы я рассказывал какие мы молодцы и сколько всего сделали. Но честно, я недоволен ситуацией. Нужно искать новые подходы и методы поддержки, чтобы люди заводили детей», - продолжил Минниханов.

По его словам, для женщин должны быть обеспечены все возможные социальные гарантии, чтобы, уйдя в декрет, они понимали, что и после беременности смогут и дальше самореализовываться.