Путин утвердил перечень KPI для оценки губернаторов

Президент России Владимир Путин утвердил перечень KPI (ключевых показателей эффективности) для руководителей регионов страны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

В перечень критериев, по которым будут оцениваться губернаторы, вошли доверие местных жителей к власти, численность населения, коэффициент рождаемости, условия для ветеранов специальной военной операции, уровень бедности и другие показатели.