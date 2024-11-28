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Путин утвердил перечень KPI для оценки губернаторов
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень KPI (ключевых показателей эффективности) для руководителей регионов страны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
В перечень критериев, по которым будут оцениваться губернаторы, вошли доверие местных жителей к власти, численность населения, коэффициент рождаемости, условия для ветеранов специальной военной операции, уровень бедности и другие показатели.
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