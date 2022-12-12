В конце недели снегопады вновь обрушатся на Татарстан

Погодные условия на территории Татарстана опять испортятся ближе к концу этой недели. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В среду, 14 сентября, погоду в регионе еще будет определять сибирский антициклон. Осадки маловероятны, лишь в дневные часы на крайнем западе возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью будет составлять от 9 до 14 градусов мороза, днем — от – 3 до -9.

Но синоптики отмечают, что уже в четверг, 15 декабря, атмосферный фронт западного циклона принесет с собой снег. В темное время суток в отдельных районах Татарстана вероятны метели и сильный ветер порывами до 17 м/с. Температурный фон повысится незначительно: ожидается от – 6 до -11 градусов в ночные часы и от -3 до -8 — в светлое время суток.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, 16 декабря, местами будет идти небольшой снег. Температура воздуха по республике составит от -9 до -14 градусов ночью и от -2 до -7 днем.

В субботу, 17 декабря, погодные условия в регионе ухудшатся в очередной раз. Из-за прохождения активных атмосферных фронтов юго-западного циклона «прогнозируются существенные осадки, местами метели и сильный ветер». Воздух прогреется до слабоотрицательных значений.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по оценке профессора КФУ Юрия Переведенцева тропический ливень не дойдет до Казани. Вместе с тем благодаря двухдневному шторму уровень снега в городе достиг значений января.