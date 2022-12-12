Синоптики Татарстана предупреждают о сильном южном ветре и гололедице

Несмотря на улучшение погодных условий, вызванное влиянием сибирского антициклона, завтра, 13 декабря, на территории Татарстана всё же возможны неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями, осадки при этом маловероятны. Местами по региону (но не в Казани) умеренный южный ветер будет усиливаться до сильного — порывы до 15–17 м/с возможны как ночью, так и днем. На дорогах образуется гололедица, кое-где сильная, отмечают метеорологи.

Температурный фон немного понизится. В темное время суток похолодает до 9–14 градусов ниже нуля (в столице РТ — до -9, -11). В дневные часы воздух прогреется до -4, -9 градусов (в Казани — до -6, -8).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по оценке профессора КФУ Юрия Переведенцева тропический ливень не дойдет до столицы республики. Вместе с тем благодаря двухдневному шторму уровень снега в городе достиг значений января.