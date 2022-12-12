Профессор КФУ рассказал, дойдет ли тропический ливень до Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сильные снегопады, прошедшие в Казани, были обусловлены приходом южного циклона со стороны Средиземного моря. Этот циклон принес с собой обильные осадки в виде снега и ледяного дождя, но главный удар стихии пришелся на западные районы европейской части России. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня доктор географических наук, профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.

«В первую очередь досталось Москве, Подмосковью. Эти события дотянулись даже до Нижегородской области, где тоже прошли ледяные дожди, оборвало провода, люди остались без электричества. В Казань ледяной дождь в ближайшее время не придет. Сейчас мы находимся под воздействием западной периферии сибирского антициклона, поэтому у нас прекрасная погода. Антициклон отошел на восток, но его тенденции в Поволжье еще сохранились», — объяснил ученый.

Собеседник агентства добавил, что ледяной дождь наблюдается, когда в холодное время года приходят теплые воздушные массы (к примеру, со Средиземного моря) и из облаков выпадает дождь. Когда капли приближаются к земле, они замерзают.

Федеральные СМИ сообщают, что накануне тропический ливень прошел в Москве и растопил значительную часть снега. Сегодня осадки продолжаются. Непогода стала причиной множества аварий.

Вчера же сильный ветер и обильные осадки стали причиной временного закрытия аэропорта Казани, движение по федеральным трассам в Татарстане также оказалось временно ограничено. Однако непогода отступила, и сейчас ограничения сняты.

«У нас установился антициклон, поэтому ледяного дождя ждать не нужно», — заключил Переведенцев.