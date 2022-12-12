Метеоролог: Благодаря двухдневному шторму уровень снега в Казани достиг значений января

За два выходных дня на столицу Татарстана обрушилось 30 миллиметров осадков, что превысило полумесячную норму. В результате высота снежного покрова в Казани достигла январских значений уже в начале декабря. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня доктор географических наук, профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.

«По данным метеостанции „Казань-Университет“, за два дня на город обрушилось 30 миллиметров осадков, высота снежного покрова достигла 27 миллиметров. Можно отметить две особенности. Во-первых, за два дня на город выпало больше полумесячной нормы осадков. Во-вторых, высота снежного покрова уже соответствует началу января», — пояснил ученый.

Исследователь отметил, что обильные осадки были обусловлены приходом южного циклона, двигавшегося со Средиземного моря. Этот циклон принес огромное количество снега и ледяной дождь, но основной удар непогоды пришелся на западные районы европейской части России.

Заведующий метеостанцией КФУ Сергей Дмитриев добавил, что 11 декабря 2022 года на город выпало 16,3 миллиметра. Лишь один раз за всю историю наблюдений в этот день в Казани фиксировалось большее количество осадков: это произошло в 1980 году, когда выпало 17,1 миллиметра.

Таким образом, по данному показателю вчерашний день находится на втором месте. Однако если проанализировать все дни первого зимнего месяца, то бывали случаи, когда за сутки на Казань выпадало до 25 миллиметров осадков.