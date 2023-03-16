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В конце года «Москвич» планирует организовать выпуск двух новых моделей
Завод «Москвич» в конце 2023 года намерен организовать выпуск двух новых моделей (в сегменте SUV и седан). Об этом рассказал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, передает ТАСС.
«В конце года [появится новая модель]. Второе полугодие - четвертый квартал, еще две модели. Это по размеру чуть больше машина. Будет SUV и седан», — пояснил Когогин.
Ранее стало известно, что КАМАЗ под маркой завода «Москвич» собирается производить в общей сложности пять моделей: четыре кроссовера и один седан.
В феврале завод «Москвич» начал поставлять кроссовер «Москвич 3» и его электрическую версию «Москвич 3е» в 11 российских городов. Продажи машин у официальных дилеров открылись 3 марта.
Стоимость кроссовера «Москвич 3» начинается от 1,97 млн рублей. Машина представляет собой модификацию китайского кроссовера JAC JS4. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов анонсировал, что в текущем году планируется произвести 50 тыс. «Москвичей», в том числе 10 тыс. — на электрической тяге.
Еще в мае мэр Москвы Сергей Собянин решил перезапустить производство автомобилей на заводе «Москвич», чтобы сохранить трудовой коллектив. В июле между ПАО «КАМАЗ» и Правительством столицы России было подписано соглашение о сотрудничестве.
В декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и Раис Татарстана Рустам Минниханов прокатились на новом «Москвиче» в Набережных Челнах.
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