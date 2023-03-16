В конце года «Москвич» планирует организовать выпуск двух новых моделей

Завод «Москвич» в конце 2023 года намерен организовать выпуск двух новых моделей (в сегменте SUV и седан). Об этом рассказал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, передает ТАСС.

«В конце года [появится новая модель]. Второе полугодие - четвертый квартал, еще две модели. Это по размеру чуть больше машина. Будет SUV и седан», — пояснил Когогин.

Ранее стало известно, что КАМАЗ под маркой завода «Москвич» собирается производить в общей сложности пять моделей: четыре кроссовера и один седан.

В феврале завод «Москвич» начал поставлять кроссовер «Москвич 3» и его электрическую версию «Москвич 3е» в 11 российских городов. Продажи машин у официальных дилеров открылись 3 марта.

Стоимость кроссовера «Москвич 3» начинается от 1,97 млн рублей. Машина представляет собой модификацию китайского кроссовера JAC JS4. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов анонсировал, что в текущем году планируется произвести 50 тыс. «Москвичей», в том числе 10 тыс. — на электрической тяге.

Еще в мае мэр Москвы Сергей Собянин решил перезапустить производство автомобилей на заводе «Москвич», чтобы сохранить трудовой коллектив. В июле между ПАО «КАМАЗ» и Правительством столицы России было подписано соглашение о сотрудничестве.

В декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и Раис Татарстана Рустам Минниханов прокатились на новом «Москвиче» в Набережных Челнах.