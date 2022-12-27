Продажи кроссоверов «Москвич 3» стартуют после Нового года

В дилерские центры Москвы действительно начали поступать городские кроссоверы «Москвич 3», однако их фактические продажи начнутся не ранее января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» сообщала, что продажи электрокаров «Москвич 3» стартуют с 26 декабря. Стоимость автомобилей будет начинаться от 1,97 млн рублей.

«Сейчас действительно идут первые поставки этих автомобилей в дилерские центры, можно прийти и посмотреть на них. В автосалонах, конечно, уже говорят о розничных продажах, но это пока скорее маркетинг», — заметил источник.

Другой добавил, что, несмотря на поступление в салоны первых партий, продажи машин начнутся только после Нового года.

Еще в мае мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перезапустить производство автомобилей на заводе «Москвич», чтобы сохранить уникальный трудовой коллектив. В июле между ПАО «КАМАЗ» и Правительством столицы России было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электрического автомобиля.

В декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и Президент Татарстана Рустам Минниханов прокатились на новом «Москвиче» в Набережных Челнах.