Глава «Ростеха» Чемезов в Набережных Челнах прокатился на новом «Москвиче»

Фото: пресс-служба Президента РТ

Глава Ростеха Сергей Чемезов проехался на новом автомобиле «Москвич» в Набережных Челнах, куда прибыл с рабочей поездкой для участия в заседании совета директоров КАМАЗа, сообщают «Челнинские известия».

Фото: пресс-служба Президента РТ

Глава госкорпорации сел за руль «Москвича» на испытательном полигоне около предприятия, после чего поделился впечатлениями с журналистами. «На парковку машина встает автоматически. Двери открываешь – сразу включается парковочный тормоз. На ходу она держит хорошо. Передний привод. Отличная машина. Для города шикарная машина», – отметил он.

Опробовал за рулем новый «Москвич» и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Руководитель республики и глава Ростеха в Челнах приняли участие в заседании совета директоров КАМАЗа, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Фото: пресс-служба Президента РТ

Еще в мае мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перезапустить производство автомобилей на заводе «Москвич», чтобы сохранить уникальный трудовой коллектив. В июле между ПАО «КАМАЗ» и правительством Москвы было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электрического автомобиля.

До конца года на Московском автомобильном заводе соберут 600 автомобилей — 400 автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и 200 электромобилей. Примерная стоимость авто оценивается в 1,8–2 млн рублей.

Видео: пресс-служба Президента РТ.