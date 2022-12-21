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Экономика
21 декабря 2022  10:09

Кроссовер «Москвич 3» будет стоить от 1,97 млн рублей

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Кроссовер «Москвич 3» будет стоить от 1,97 млн рублей

Фото: mos.ru

Кроссовер «Москвич 3» будет стоить от 1,97 млн рублей, всего модель будет доступна в пяти цветах. Об этом сказано в официальном телеграм-канале завода.

«Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей. „Москвич 3“ будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой», — сказано в публикации.

На Московском автомобильном заводе до конца года соберут 600 автомобилей — 400 автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и 200 электромобилей. Технологическим партнером проекта выступает ПАО «КАМАЗ».
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