Фото: mos.ru

Кроссовер «Москвич 3» будет стоить от 1,97 млн рублей, всего модель будет доступна в пяти цветах. Об этом сказано в официальном телеграм-канале завода.

«Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей. „Москвич 3“ будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой», — сказано в публикации.