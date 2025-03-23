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Общество 23 марта 2025 11:04

В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

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В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя
Фото: © «Татар-информ»

Последняя рабочая неделя апреля продлится всего три дня, с 28 по 30 апреля. Это следует из производственного календаря на 2025 год.

При этом четверг, 1 мая, является выходным праздничным днем. Соответственно, в среду, 30 апреля, продолжительность рабочего дня сократится на один час.

После короткой рабочей недели россиян будут ждать длинные выходные – они продлятся с 1 по 4 мая. Выходной с субботы, 4 января, был перенесен на пятницу, 2 мая.

Всего в 2025 году жители Татарстана при пятидневной рабочей неделе будут отдыхать 120 дней. В отдельно взятом мае жителей РТ ждут 13 дней отдыха.

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#сокращенная рабочая неделя #майские праздники
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