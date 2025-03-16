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Общество 16 марта 2025 07:20

Татарстанцы в мае будут отдыхать 13 дней

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Татарстанцы в мае будут отдыхать 13 дней
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В мае жители Татарстана, работающие на пятидневке, будут отдыхать 13 дней. Об этом свидетельствует производственный календарь республики.

Первые длинные выходные у татарстанцев продлятся четыре дня (1-4 мая). Это связано с Праздником Весны и Труда, который отмечается 1 мая, а также переносом выходного с 4 января на 2 мая.

В связи с празднованием Дня Победы и переносом выходного с 23 февраля на 8 мая жители РТ также отдохнут четыре дня подряд (8-11 мая).

Кроме того, выходными днями у работающих на пятидневке будут 17,18, 24, 25 и 31 мая.

#майские праздники #первомай #1 мая #9 мая #День Победы #выходные и праздничные дни #выходные дни
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