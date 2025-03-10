Социолог объяснила, что будет с длинными выходными в мае

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В этом году в первой половине мая жителей России дважды ждут длинные выходные по четыре дня подряд. Об этом напомнила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина, сообщает РИА Новости.

Специалист пояснила, что «количество нерабочих дней в майские праздники связано в первую очередь с переносом праздничных дней, которые выпали на выходные дни».

В частности, выходной с субботы, 4 января, перенесен на пятницу, 2 мая, а с воскресенья, 23 февраля, – на четверг, 8 мая.

В результате, по словам социолога, в этом году 1 и 9 мая – праздничные дни, 2 и 8 мая – перенесенные праздники, 3-4 и 10-11 мая – обычные выходные дни. «Итого россияне отдохнут два раза по четыре дня в начале мая», – резюмировала она.

В 2025 году жители Татарстана при пятидневной рабочей неделе будут отдыхать 120 дней, а в отдельно взятом мае – 13.