Минтруд Татарстана опубликовал производственный календарь на 2025 год

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Появился производственный календарь Татарстана на 2025 год. Его разработкой занимался Минтруд республики.

В соответствии с законодательством, жители республики отдыхали с 1 по 8 января — новогодние каникулы и Рождество. Следующим праздничным нерабочим днем станет 23 февраля — День защитника Отечества, а затем 8 марта — Международный женский день.

Затем татарстанцы будут отдыхать 1 мая — Праздник Весны и Труда и 9 мая — День Победы. Нерабочим традиционно будет 12 июня, когда отмечается День России, и 30 августа — День Республики Татарстан.

Следующий праздник, вошедший в производственный календарь, — 4 ноября, День народного единства, и 6 ноября, День Конституции республики.

Помимо этого, нерабочими праздничными днями в Татарстане являются Ураза-байрам и Курбан-байрам, которые определяются указом Раиса РТ. Как ранее сообщало ДУМ РТ, первый праздник, предварительно, будет отмечаться 30 марта, а второй — 6 июня.

Ожидаются в этом году и переносы, связанные с совпадением выходного и нерабочего праздничного дней. В соответствии с Трудовым кодексом России, в таких ситуациях выходной переносится на следующий день после праздника.

В соответствии с этим суббота, 4 января, переносится на пятницу, 2 мая; воскресенье, 5 января — на среду, 31 декабря. 23 февраля в 2025 году попадает на воскресенье, соответственно, вместо него дополнительный выходной выпадает на четверг, 8 мая, а субботу, 8 марта, переносится на пятницу, 13 июня. С 1 ноября (суббота) выходной переносится на понедельник, 3 ноября.

«С учетом изложенного в Республике Татарстан в 2025 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями количество рабочих дней составит 245 дней, в том числе 7 сокращенных на один час рабочих дней (7 марта, 30 апреля, 5 июня, 11 июня, 29 августа, 1 ноября, 5 ноября), а количество выходных и праздничных дней составит 120 дней», — подсчитали в ведомстве.