В Китае сделано более 3 млрд прививок от коронавируса

Жители Китая получили свыше 3 млрд доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

15 января официальный представитель ведомства Ми Фэн рассказал, что свыше 1,22 млрд жителей Китая, население которого составляет 1,41 млрд человек, полностью привиты.

Прививочная кампания групп населения, находящихся в зоне риска заражения коронавирусом, в КНР началась 15 декабря 2020 года.

Ранее китайский эпидемиолог Шао Имин отметил, что для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 80-85% населения страны.

Наибольшее беспокойство у мирового сообщества сейчас вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, который был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «Омикрон».