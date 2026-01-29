Предполагаемому лидеру ОПГ «Казаевские» не могут огласить приговор – он не явился в суд

Предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские», Николай Казаев не явился в суд. Ему не могут огласить приговор. Ранее он ушел из зала суда, прямо перед оглашением приговора, потому что испугался вооруженных сотрудников полиции, которые пришли на процесс в качестве слушателей.

Ранее присяжные уже вынесли Казаеву оправдательный приговор и сразу после оглашения вердикта, его отпустили на свободу.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«По имеющейся у нас информации, Казаев не явился, потому что испугался сотрудников полиции. На данный момент он где-то у родственников. Просил меня передать, будут ли на этом заседании снова оперативники. Он боится неправомерного задержания, ввиду перенесенного стресса от нахождения под стражей», – рассказал адвокат обвиняемого, Сергей Николаев.

Прокурор внесла ходатайство об оглашении приговора без подсудимого, однако просьбу не поддержали защитники. Суд постановил отложить оглашение, а заседание перенесли на другой день, чтобы адвокат еще раз попробовал уговорить Казаева прийти в суд.

Ранее «Татар-информ» писал о первой попытке осудить Казаева. Дело стартовало в 2024 году и присяжные оправдали его только по части эпизодов. При этом Казаева признали виновным в убийстве, совершенном в 1997 году и приговорили к 13 годам строго режима. Приговор удалось обжаловать и Казаев снова оказался в суде.

Обвинение против Казаева оставалось без изменения. По версии следствия, он в 1997 году, причастен к убийству другого участника своего же ОПГ – Панова – за пропажу 70 тыс. рублей. Мужчину заподозрили в краже недельной выручки от подконтрольных ОПГ фирм. Его пытали, прострелили ногу, а затем задушили. Труп после этого выбросили в Волгу.

Кроме того, Казаев, предположительно, совершил два покушения на конкурентов внутри ОПГ – Паршенкова и Бикбулатова. Паршенкова зарезали, а после закопали в неизвестном месте. Бикбулатова расстреляли в кафе. Несмотря на попадание в голову, он выжил.