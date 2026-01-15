Предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские» ушел из суда до оглашения приговора
Предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские» Николай Казаев, которого присяжные ранее оправдали по двум эпизодам убийства, покинул здание суда до оглашения приговора. По данным «Татар-информа», заседание перенесли на 29 января.
Адвокат Ирина Барлева рассказала агентству, что, по ее мнению, среди присутствующих в зале находились оперативные сотрудники, которые могли задержать ее подзащитного. Именно это, по словам адвоката, стало причиной ухода Казаева из зала суда.
По версии следствия, Казаев создал группировку в конце 1980‑х годов в казанском поселке Юдино. К началу 1990‑х вокруг него сформировалась группа, причастная, по данным следователей, к ряду тяжких преступлений.
Одним из эпизодов стало нападение в 1997 году на участника группировки, перевозившего деньги, полученные от деятельности подконтрольных фирм. Преступники похитили не менее 70 тысяч рублей, после чего убили мужчину и утопили его тело в Волге.
В январе 1999 года внутри группировки произошел раскол. Тогда была предпринята попытка взорвать автомобиль Казаева. Следствие утверждает, что в ответ он организовал убийство исполнителя покушения и человека, который стоял за его подготовкой.
Еще один эпизод относится к апрелю 2000 года. В кафе на улице Бирюзовой Казаев якобы выстрелил в голову киллеру Бикбуратову, однако довести задуманное до конца не смог – мужчину прикрыл его 10‑летний сын.
Ранее присяжные признали Казаева виновным в убийстве 1997 года. По двум другим эпизодам – покушению на убийство и убийству – присяжные решили, что предполагаемый лидер ОПГ заслуживает снисхождения.