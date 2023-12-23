В Казани за серию тяжких преступлений перед судом предстанет лидер ОПГ «Казаевские»

Казанец предстанет перед судом по обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, в начале 1980-х годов он создал группировку «Казаевские» в поселке Юдино, а затем, к началу 1990-х, объединил приближенных людей в группу, которая совершила несколько значительных правонарушений.

Одним из инцидентов было нападение в 1997 году на участника группировки, который перевозил деньги, полученные от деятельности подконтрольных фирм. Преступники похитили выручку в размере не менее 70 тысяч рублей, после чего задушили мужчину и утопили его в реке Волге.

В 1999 году внутри группировки произошел раскол, и обвиняемый стал объектом покушения, когда его автомобиль пытались взорвать. В ответ на это он организовал убийство исполнителя покушения, а также на организатора.

В бистро на улице Би­рюзовой один из член­ов группировки ранил его в голову из пис­толета, однако не см­ог довести задуманное до конца, поскольку отца закрыл телом 10-летний сын.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.