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В Казани за серию тяжких преступлений перед судом предстанет лидер ОПГ «Казаевские»
Казанец предстанет перед судом по обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По данным следствия, в начале 1980-х годов он создал группировку «Казаевские» в поселке Юдино, а затем, к началу 1990-х, объединил приближенных людей в группу, которая совершила несколько значительных правонарушений.
Одним из инцидентов было нападение в 1997 году на участника группировки, который перевозил деньги, полученные от деятельности подконтрольных фирм. Преступники похитили выручку в размере не менее 70 тысяч рублей, после чего задушили мужчину и утопили его в реке Волге.
В 1999 году внутри группировки произошел раскол, и обвиняемый стал объектом покушения, когда его автомобиль пытались взорвать. В ответ на это он организовал убийство исполнителя покушения, а также на организатора.
В бистро на улице Бирюзовой один из членов группировки ранил его в голову из пистолета, однако не смог довести задуманное до конца, поскольку отца закрыл телом 10-летний сын.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
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