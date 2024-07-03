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Присяжные попросили снисхождения для главы ОПГ «Казаевские» по двум эпизодам убийства
Кировский суд Казани выслушал вердикт присяжных по делу Николая Казаева. Мужчину обвиняют в покушении на убийство и двух убийствах.
Родственники и защита Казаева утверждают, что он обычный предприниматель и никогда не совершал никаких убийств. Обвинение же строится на «сомнительных» показаниях троих свидетелей.
По версии следователей, казанец основал группировку «Казаевские» в конце 1980-х годов в поселке Юдино, а к началу 1990-х собрал вокруг себя людей, которые совершили ряд преступлений.
Одним из инцидентов было нападение в 1997 году на участника группировки, который перевозил деньги, полученные от деятельности подконтрольных фирм. Преступники похитили выручку в размере не менее 70 тысяч рублей, после чего убили этого человека, утопив его тело в Волге.
В январе 1999 года внутри группировки произошел раскол, в результате которого была предпринята попытка взорвать автомобиль Николая Казаева. В ответ на это он организовал убийство того, кто совершил покушение, а также того, кто стоял за организацией этого преступления.
В апреле 2000 года в кафе на улице Бирюзовой Казаев выстрелил в голову киллеру Бикбуратову из пистолета, но не смог осуществить свой план до конца, поскольку мужчину прикрыл его 10-летний сын.
Спустя три часа присяжные заседатели пришли к единому мнению о том, что Казаев действительно виновен в убийстве, которое произошло в 1997 году. Однако по двум другим эпизодам – покушение на убийство и убийство – согласно решению присяжных, Казаев заслуживает снисхождения.
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