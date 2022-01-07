Власти Казахстана заявили, что миротворцы стран ОДКБ не участвуют в боевых операциях

Миротворцы, направленные в Казахстан странами — членами ОДКБ, не участвуют в боевых операциях, они занимаются охраной государственных объектов. Об этом первый замруководителя администрации Президента РК Даурен Абаев сказал в эфире телеканала «Хабар-24».

«Миссия является миротворческой. Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боевиков», — рассказал Абаев.

По его словам, операцию по зачистке Алма-Аты от террористов проводили силы подразделений спецслужб Казахстана «Арлан», «Арыстан», «Беркут» и Минобороны.

«В результате операции все административные здания города очищены от террористов, — сообщил Абаев. — Сейчас их личности устанавливаются. Прорабатываются различные версии принадлежности их к экстремистским организациям».

Ранее ТАСС сообщало, что Киргизия планирует отправить в РК 150 военнослужащих и несколько единиц военной техники в составе миротворческой миссии ОДКБ.