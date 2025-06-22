В казанском парке Победы возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби

Торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню состоялась сегодня, в День памяти и скорби, в казанском парке Победы. В мероприятии принял участие первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.

Сама церемония собрала несколько сотен человек самого разного возраста: от активистов «Юнармии» и «Молодой гвардии Единой России» до ветеранов Великой Отечественной войны.

Перед началом мероприятия военный оркестр исполнил для собравшихся гимны России и Татарстана. После этого все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Среди пришедших на церемонию были далеко не только татарстанцы. В частности, участники автопробега «Сила единства» специально приехали в этот день в Казань, чтобы присоединиться к акции.

Ранее ночью в парке Победы состоялась акция «Огненные картины войны». Позднее участники шествия «Свеча памяти» прошли путь от Вечного огня в парке Горького до Вечного огня в парке Победы.

Великая Отечественная война началась 84 года назад. «Память о страшных годах, о подвиге героев, отдавших жизни за наше будущее, навсегда в наших сердцах!» – заметил Раис Татарстана Рустам Минниханов в обращении к жителям Татарстана по случаю Дня памяти и скорби.