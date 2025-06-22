В казанском парке Победы состоялась акция «Огненные картины войны»

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

В преддверии Дня памяти и скорби в казанском парке Победы прошла международная акция «Огненные картины войны».

В акции приняли участие Татарстанское региональное отделение «Молодой гвардии Единой России» совместно с Татарстанским региональным отделением партии «Единая Россия», Комитетом по делам детей и молодежи исполкома Казани и региональным филиалом Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Одна из активисток «Молодой гвардии», Арина Михеева, решила рассказать о боевом пути своих бабушки и дедушки.

«Этот день очень важен для каждого из нас. Мой дед – моя гордость, он дошел до Берлина, к сожалению, в пути он лишился ноги, но, к счастью, вернулся на родину живым. Хотелось бы, чтобы люди помнили, чтобы не забывали. Эта акция очень важна для каждого из нас, потому что это прежде всего дань [памяти] нашим предкам. И в связи с ситуацией, которая сейчас в мире, как раз очень важно помнить, через что мы уже прошли и через что, надеюсь, не придется проходить в будущем. Моя бабушка попала под мобилизацию и служила на Казанском вокзале. Там есть мемориал, где написано ее имя. Дедушка служил на передовой, в Берлин он попал 7 мая (1945 года, уже после завершения Берлинской операции – прим. Т-и)», – поделилась волонтерка рассказом об истории семьи.

В ходе акции было зажжено 40 тыс. свечей в память об участниках войны и просто о людях, живших в военные годы. Активисты выложили из свечей слова «Казань» и «Муса Джалиль», а также силуэт танка. Кроме того, в память о казненном поэте-герое был выложен его портрет.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

На мероприятии выступили депутаты Государственной Думы от Татарстана Татьяна Ларионова и Илья Вольфсон, заместитель секретаря Татарстанского отделения «Единой России» и зампредседателя Комитета Госсовета по социальной политике Ольга Воронова, руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, депутат Госсовета РТ и руководитель регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов, исполнительный директор реготделения Российского военно-исторического общества в РТ Тимур Камалетдинов, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, врио ректора Казанского государственного аграрного университета Ильшат Нуриев, председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загидуллина, руководитель Казанского местного отделения «Движения первых» Динар Бариев.

Ольга Воронова обратила внимание на единство людей, которое демонстрируют подобные мероприятия.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

«Факт того, что мы все сегодня собрались, здесь много молодежи, значит, что мы едины. Каждый второй татарстанец, который пошел на фронт в Великую Отечественную войну, погиб. Мы сегодня также помним и чтим бойцов, которые находятся на СВО, они продолжают дело наших дедов и отцов, они борются против фашизма, который все еще остался на нашей земле. Молодежь должна помнить тех, кто отдал жизнь за нас», – поделилась своим пониманием сегодняшней акции и военно-политической ситуации Воронова.

Руслан Шигабуддинов в свою очередь выразил уверенность, что тема Великой Отечественной войны соединяет людские судьбы.

«Люди пришли сюда, что почтить память наших предков, которые сражались за Родину, пытались выжить в такие тяжелые времена. Великая Отечественная война – это та тема, которая касается всех нас, это было во всех семьях, это объединяет народы, поколения», – подчеркнул он.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Участница акции, студентка КФУ Айнара Эминова поделилась впечатлениями от события. По ее мнению, подобные мероприятия способствуют позитивному взгляду на будущее.

«Я впервые участвовала в подобной акции. Для меня это был новый и приятный опыт. Мне хорошо, что на такие мероприятия люди приходят с семьями и друзьями, это зарождает во мне надежду на светлое будущее», – заметила она.

В честь Дня памяти и скорби с концертными номерами выступили представители Казанского государственного энергетического университета и артисты из Казанского государственного института культуры.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

В России в 2025 году отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен в стране Годом защитника Отечества.