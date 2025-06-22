В казанском парке Победы состоялась акция «Огненные картины войны»
В преддверии Дня памяти и скорби в казанском парке Победы прошла международная акция «Огненные картины войны».
В акции приняли участие Татарстанское региональное отделение «Молодой гвардии Единой России» совместно с Татарстанским региональным отделением партии «Единая Россия», Комитетом по делам детей и молодежи исполкома Казани и региональным филиалом Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».
Одна из активисток «Молодой гвардии», Арина Михеева, решила рассказать о боевом пути своих бабушки и дедушки.
«Этот день очень важен для каждого из нас. Мой дед – моя гордость, он дошел до Берлина, к сожалению, в пути он лишился ноги, но, к счастью, вернулся на родину живым. Хотелось бы, чтобы люди помнили, чтобы не забывали. Эта акция очень важна для каждого из нас, потому что это прежде всего дань [памяти] нашим предкам. И в связи с ситуацией, которая сейчас в мире, как раз очень важно помнить, через что мы уже прошли и через что, надеюсь, не придется проходить в будущем. Моя бабушка попала под мобилизацию и служила на Казанском вокзале. Там есть мемориал, где написано ее имя. Дедушка служил на передовой, в Берлин он попал 7 мая (1945 года, уже после завершения Берлинской операции – прим. Т-и)», – поделилась волонтерка рассказом об истории семьи.
В ходе акции было зажжено 40 тыс. свечей в память об участниках войны и просто о людях, живших в военные годы. Активисты выложили из свечей слова «Казань» и «Муса Джалиль», а также силуэт танка. Кроме того, в память о казненном поэте-герое был выложен его портрет.
На мероприятии выступили депутаты Государственной Думы от Татарстана Татьяна Ларионова и Илья Вольфсон, заместитель секретаря Татарстанского отделения «Единой России» и зампредседателя Комитета Госсовета по социальной политике Ольга Воронова, руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, депутат Госсовета РТ и руководитель регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов, исполнительный директор реготделения Российского военно-исторического общества в РТ Тимур Камалетдинов, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, врио ректора Казанского государственного аграрного университета Ильшат Нуриев, председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загидуллина, руководитель Казанского местного отделения «Движения первых» Динар Бариев.
Ольга Воронова обратила внимание на единство людей, которое демонстрируют подобные мероприятия.
«Факт того, что мы все сегодня собрались, здесь много молодежи, значит, что мы едины. Каждый второй татарстанец, который пошел на фронт в Великую Отечественную войну, погиб. Мы сегодня также помним и чтим бойцов, которые находятся на СВО, они продолжают дело наших дедов и отцов, они борются против фашизма, который все еще остался на нашей земле. Молодежь должна помнить тех, кто отдал жизнь за нас», – поделилась своим пониманием сегодняшней акции и военно-политической ситуации Воронова.
Руслан Шигабуддинов в свою очередь выразил уверенность, что тема Великой Отечественной войны соединяет людские судьбы.
«Люди пришли сюда, что почтить память наших предков, которые сражались за Родину, пытались выжить в такие тяжелые времена. Великая Отечественная война – это та тема, которая касается всех нас, это было во всех семьях, это объединяет народы, поколения», – подчеркнул он.
Участница акции, студентка КФУ Айнара Эминова поделилась впечатлениями от события. По ее мнению, подобные мероприятия способствуют позитивному взгляду на будущее.
«Я впервые участвовала в подобной акции. Для меня это был новый и приятный опыт. Мне хорошо, что на такие мероприятия люди приходят с семьями и друзьями, это зарождает во мне надежду на светлое будущее», – заметила она.
В честь Дня памяти и скорби с концертными номерами выступили представители Казанского государственного энергетического университета и артисты из Казанского государственного института культуры.
В России в 2025 году отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен в стране Годом защитника Отечества.