Шествие «Свеча памяти» прошло в Казани

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

В ночь на 22 июня в столице Татарстана состоялось шествие «Свеча памяти», посвященное Дню памяти и скорби. Акцию организовали Татарстанское региональное отделение «Молодой гвардии Единой России», Комитет по делам детей и молодежи исполкома Казани и региональное отделение партии «Единая Россия».

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Акция началась у Вечного огня в парке Горького. За два часа участники шествия добрались до парка Победы, где возложили к Вечному огню цветы и лампады со свечами.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

К акции присоединились Союз моряков-подводников, Содружество пограничников, организация ветеранов «Боевое братство», Совет молодежи предприятий и организаций Казани.

Среди гостей мероприятия была и депутат Государственной Думы от Татарстана Татьяна Ларионова. В своей речи она обратила внимание на вклад Татарской АССР в Победу.

«22 июня 1941 года началась война. То утро было тревожное и неожиданное. С годами участников войны всё меньше и меньше. А это и Брестская крепость, и Москва, и дом Павлова в Сталинграде – каждый клочок земли защищали наши деды и прадеды. Тогда Татарстан обозначил всю свою силу и желание, чтобы помогать фронту, многие сельчане отправляли все туда. Оборонные предприятия <...> обеспечивали фронт, татарстанские заводы и фабрики работали на износ. Это то, что нельзя забыть», – подчеркнула парламентарий.

При этом, по мнению депутата, молодежь действительно готова изучать историю своей страны.

«Это действительно настоящие наследники победителей. Сегодняшний день, день начала Великой Отечественной войны, день, когда каждая семья делится воспоминаниями о своих дедах, прадедах, которые воевали, о тех близких, родных, которые в годы Великой Отечественной войны ковали победу – если не на фронте, то в тылу. И, безусловно, очень важно, чтобы начало войны, 4 часа утра, когда вся страна еще спала, а на нас вероломно напали фашисты, чтобы этот момент был действительно в сердце каждого», – убеждена она.

Ларионова также выразила благодарность «Молодой гвардии». По ее словам, организация приближает еще одну победу.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

«Они занимаются гуманитарной помощью. Ребята плетут маскировочные сети, ребята отливают свечи окопные. Они очень многое делают для того, чтобы приблизить день еще одной победы, которая тоже будет, конечно, за нами, которая тоже будет великой», – выразила уверенность депутат.

Руководитель регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов в свою очередь обратил внимание на необходимость сохранять память о героях Великой Отечественной войны.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

«22 июня – День памяти и скорби, это день начала Великой Отечественной войны. Сегодня мы с «Молодой гвардией» Республики Татарстан совместно с Комитетом по делам детей и молодежи исполкома Казани организовали акцию «Свеча памяти». Прошли пешком от Вечного огня в парке Горького до Вечного огня в парке Победы. Нас поджидали пограничники, студенты, общественные организации. Мы организовали совместное возложение лампад, гвоздик. И хочется сказать, что мы, молодое поколение, должны чтить память наших предков. И мы не имеем права забыть тот подвиг, который совершили наши прадеды, принеся нам победу в самой кровопролитной войне XX века, победу в Великой Отечественной войне. Мы всегда будем помнить и чтить это», – подчеркнул общественник.

В России в 2025 году отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен в стране Годом защитника Отечества.