Минниханов: Память о страшных годах и подвиге героев навсегда в наших сердцах

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на странице в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram-канале обратился к жителям республики в связи с 84-летием начала Великой Отечественной войны.

«22 июня – День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны… Память о страшных годах, о подвиге героев, отдавших жизни за наше будущее, навсегда в наших сердцах! Беркем дә, бернәрсә дә онытылмаган! (в переводе – „Никто не забыт, ничто не забыто!“)» – написал Раис РТ.

Рустам Минниханов также опубликовал рассказывающий о начале войны видеоролик. В нем документальные кадры сменяют друг друга, а закадровый голос зачитывает цитаты из воспоминаний ветеранов: Героя Советского Союза, защитника Брестской крепости Петра Гаврилова, генерала армии, военного историка Махмута Гареева, партизанской связной Раисы Рыловой, кавалера ордена Красной Звезды Мусы Галимзянова, разведчика Юрия Попова.

В России по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.

Видео: t.me/rustamminnikhanov.