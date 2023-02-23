Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня, в День защитника Отечества, в казанском парке Победы прошла церемония возложения цветов к Вечному огню у колоннады Мемориала Славы. Участие в ней приняли командир атомной подводной лодки «Казань» Вячеслав Самойлов, председатель Союза ветеранов РТ Александр Бородин, а также ветераны боевых действий, председатели молодежных общественных организаций, юнармейцы.

К ним присоединились вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова и другие. К Вечному огню был возложен венок от Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Правительства Татарстана и Государственного Совета Татарстана.

Шайхутдинов отметил, что 23 февраля – это важный для страны праздник, когда отдают дань уважения воинам, погибшим за свободу Отечества, чествуют тех, кто отстаивает интересы нашей страны, и поздравляют всех россиян, кто своим повседневным трудом вносит вклад в процветание родины. Он пожелал всем участникам мероприятия крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой, сообщает Аппарат вице-премьера РТ.

Напомним, с Днем защитника Отечества сегодня россиян поздравил Президент РФ Владимир Путин, особо отметив словами благодарности участников военной спецоперации. Он также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Кроме того, с праздником татарстанцев сегодня поздравил Минниханов.