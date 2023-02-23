В честь празднования Дня защитника Отечества Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов, сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля

Глава государства каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад.

Напомним, ранее Путин в видеообращении поздравил жителей с 23 февраля, особо отметив словами благодарности участников военной спецоперации. Также с праздником татарстанцев сегодня поздравил Раис республики Рустам Минниханов.