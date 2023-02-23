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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
В честь празднования Дня защитника Отечества Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад.
Напомним, ранее Путин в видеообращении поздравил жителей с 23 февраля, особо отметив словами благодарности участников военной спецоперации. Также с праздником татарстанцев сегодня поздравил Раис республики Рустам Минниханов.
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