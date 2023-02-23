Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества отдельно обратился к участникам СВО

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных Сил и всех граждан страны с Днем защитника Отечества. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля. Он подчеркнул, что этот праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников своей страны.

«В этот день низкий поклон и самые теплые слова – нашим дорогим ветеранам, которые разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины. Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества, будут служить неиссякаемым источником духовной силы», – сказал Путин.

Отдельно он поздравил военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. «Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически», – подчеркнул Президент, добавив, что в России как и прежде будут уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности.

Также он пообещал продолжать качественное развитие всех составляющих Вооруженных Сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений. «Прочная основа здесь – солдаты, сержанты, офицеры, которые проявили себя наилучшим образом в ходе боевых действий на передовой», – сказал он.

Продолжится и снабжение войск передовой техникой, заверил Путин. В числе такой техники он назвал новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы, отметив, что сейчас промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, Воздушно-космических сил.

«Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады», – заявил Президент, напомним, что в этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Помимо этого, продолжится серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон».

Кроме того, Путин заявил о планах в ближайшие три года пополнить российский флот тремя новыми крейсерами.

«Наш народ верит в вас – в защитников России, в вашу надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Миллионы людей искренне, по зову сердца помогают бойцам на передовой, и это несокрушимое единство – залог нашей победы. Еще раз поздравляю вас с праздником!», – обратился Президент к жителям России.