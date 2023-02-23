©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 23 февраля. «Ватанны саклаучылар көне белән! С Днем защитника Отечества!» — написал руководитель РТ в своем телеграм-канале.
Запись он сопроводил видеороликом, на котором дедушка учит свои двух внуков быть защитниками Отечества, в том числе – «быстро одеваться и красиво застилать койку», поддерживать физическую форму. Потом к внукам подходит бабушка и на татарском языке говорит, что настоящим защитникам нужно также любить и беречь своих близких.
Напомним, ранее с поздравлениями к россиянам обратился также Президент России Владимир Путин, отдельно выделив участников военной спецоперации.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»