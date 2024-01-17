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В казанском метро запустили дополнительные поезда из-за непогоды
Из-за непогоды и пробок на улицах в метрополитене Казани запущены дополнительные поезда. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».
«В связи с погодными условиями и плотным пассажиропотоком в Казанском метрополитене на линию выведены дополнительные составы для обеспечения быстрых и комфортных перевозок», — говорится в телеграм-канале предприятия.
Напомним, что из-за непогоды в аэропорту Казани задержаны 15 рейсов, на дорогах города зарегистрированы 10-балльные пробки. В мэрии призвали горожан не оставлять автомобили вдоль дорог и проездов. Это осложняет и ухудшает качество уборки снега.
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