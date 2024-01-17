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Мэрия Казани призвала не оставлять авто вдоль дорог для более быстрой уборки снега
Мэрия Казани из-за непогоды призывает горожан отказаться от выездов на трассы в ближайшие сутки и не оставлять автомобили вдоль дорог и на проездах. Об этом говорится в телеграм-канале исполкома.
Последнее требование вызвано необходимостью быстрой и качественной уборки снега — оставленные машины затягивают процесс и препятствуют очистке крайних полос. Из-за такой уборки дороги оказываются сужены, что осложняет проезд для транспорта.
«Работы по уборке снега шли всю ночь и активно продолжаются сейчас: по одним и тем же участкам требуется проходить многократно, так как заметает снова. Но порядок работы остаётся прежним: стартуют от магистралей с наиболее интенсивным движением транспорта, в том числе общественного, постепенно переходя к менее загруженным. Сейчас идёт поэтапная уборка и формирование снежных валов, вывоз запланирован на часы с меньшей нагрузкой на дороги», — говорится в сообщении.
Напомним, что из-за непогоды в аэропорту Казани задержаны 15 рейсов, на дорогах города зарегистрированы 10-балльные пробки.
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