В казанском Доме Ушковой разместят гостиницу, три кафе и книжный магазин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В расположенном на улице Кремлевская в столице Татарстана Доме Ушковой, объекте культурного наследия федерального значения, предполагается разместить гостиницу на 11 номеров, три заведения общественного питания и книжный магазин.

Проект реставрации, разработанный казанским ООО «ПЦ Град», опубликован на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. В роли заказчика выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ.

Концепция приспособления исторического особняка для дальнейшего использования была представлена в апреле 2022 года ныне покойным заместителем руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуардом Хайруллиным. Ее одобрил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Как сообщал тогда «Татар-информ», по итогам реставрационных работ планировалось не только возвратить здание в первозданное состояние, но и сохранить его внутреннюю суть. Эта идея присутствует и в актуальном проекте.

На первом этаже здания разместятся шесть гостиничных номеров, три заведения общепита (одно из них — на месте исторического кафе «Бристоль») и книжная лавка (изначально в здании находился в том числе и книжный магазин Маркелова и Шаронова), а также общественно-доступное выставочное пространство. Аналогичное пространство и еще пять номеров появятся на втором этаже.

«В целях сохранения элементов предмета охраны объекта культурного наследия в кафе не предусмотрена полноценная кухня, так как технология готовки требует обеспечения должной вентиляции. Предполагается, что в кафе еда привозится готовой <…>», — отмечается в акте государственной историко-культурной экспертизы.

«Предлагаемые мероприятия не повлекут за собой изменений в существующую конструктивную схему здания и не окажут влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия», — подчеркивают авторы документа.

Дом Зинаиды Николаевны Ушковой — объект культурного наследия федерального значения. Точное время строительства здания неизвестно, в 1904–1908 годах оно было реконструировано по проекту архитектора Карла Мюфке. Тогда дом приобрел облик, характерный для эклектического стиля. С 1919 по 2020 год здесь размещалась Национальная библиотека РТ.