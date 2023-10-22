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В казанском Доме Ушковой разместят гостиницу, три кафе и книжный магазин
В расположенном на улице Кремлевская в столице Татарстана Доме Ушковой, объекте культурного наследия федерального значения, предполагается разместить гостиницу на 11 номеров, три заведения общественного питания и книжный магазин.
Проект реставрации, разработанный казанским ООО «ПЦ Град», опубликован на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. В роли заказчика выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ.
Концепция приспособления исторического особняка для дальнейшего использования была представлена в апреле 2022 года ныне покойным заместителем руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуардом Хайруллиным. Ее одобрил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Как сообщал тогда «Татар-информ», по итогам реставрационных работ планировалось не только возвратить здание в первозданное состояние, но и сохранить его внутреннюю суть. Эта идея присутствует и в актуальном проекте.
На первом этаже здания разместятся шесть гостиничных номеров, три заведения общепита (одно из них — на месте исторического кафе «Бристоль») и книжная лавка (изначально в здании находился в том числе и книжный магазин Маркелова и Шаронова), а также общественно-доступное выставочное пространство. Аналогичное пространство и еще пять номеров появятся на втором этаже.
«В целях сохранения элементов предмета охраны объекта культурного наследия в кафе не предусмотрена полноценная кухня, так как технология готовки требует обеспечения должной вентиляции. Предполагается, что в кафе еда привозится готовой <…>», — отмечается в акте государственной историко-культурной экспертизы.
«Предлагаемые мероприятия не повлекут за собой изменений в существующую конструктивную схему здания и не окажут влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия», — подчеркивают авторы документа.
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