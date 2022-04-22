«Наша задача – вернуть исходное состояние»: Как будет проходить реставрация дома Ушковой

Дом Ушковой, расположенный на улице Кремлевской в Казани, находится на этапе комплексного обследования всех элементов здания. По его результатам будет составлен план реставрационных работ. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.

«Сейчас идет этап обследования всех элементов и конструкций здания. В целом дом крепкий, и сейчас на него нагрузки нет, поэтому сейчас он может постепенно проходить бережную реставрацию. Для этого у нас уже есть реестр специалистов, имеющих опыт в таких сложных заданиях. Наша задача – вернуть исходное состояние дома», – отметил Хайруллин.

Он добавил, что для восстановления дома Ушковой будут приглашены специалисты из Санкт-Петербурга и Москвы, а для работ над некоторыми элементами прибудут реставраторы из других стран.

В Казани нет другого настолько аутентично сохранившегося дома со всеми деталями. Во время беседы с журналистами Хайруллин заметил, что для столь эксклюзивного здания подход должен быть соответствующим, из-за чего важно ювелирно подходить к реставрации.

По итогам реставрационных работ планируется не только возвратить здание в первозданное состояние, но и сохранить его внутреннюю суть. Так, на первом этаже будут размещены кофейня, книжный магазин, чайная лавка и другие доходные заведения. Все эти помещения будут стилизованы под оригинальный дом.

Кроме того, в части помещений, которые раньше сдавались в аренду, можно будет провести ночь после экскурсии и оценить условия жизни начала XX века.

С 1919 по 2020 год в двухэтажном здании размещалась Национальная библиотека Татарстана. Сегодня оно по-прежнему обслуживается ее работниками и добровольцами.

«Ни один день здесь не прекращалась работа Национальной библиотеки, и этот объект находится по-прежнему у нас. Наша ключевая задача – заботиться о доме, обслуживать его и сохранять в этом прекрасном виде до передачи реставраторам», – поделилась директор Национальной библиотеки Татарстана Мадина Тимерзянова.