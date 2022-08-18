Флюиды любви и уникальная аутентичность: эксперт объяснил интерес россиян к Дому Ушковой

Фото: ИА «Татар-информ»

Дом Ушковой в Казани попал в число самых популярных у россиян достопримечательностей страны. В рейтинге, который составили аналитики «Яндекса» по запросам пользователей, он занял пятое место среди других старинных зданий. Такой интерес объясняется тем, что Дом Ушковой – это уникальное здание, которое прошло сквозь 115 лет, сохранив свою аутентичность и внутреннее убранство, объясняет хранитель дома Эдуард Хайруллин.



Хайруллин занимается изучением истории дома Ушковой почти два года. По его словам, за это время он не встретил подобных зданий, сумевших сохранить в своих стенах историю, ни в одном городе России. «Я объездил много его «братьев» по стране, в том числе дома Ушковых в Москве, их имение в Форосе, усадьбы Стахеева, Морозова… Но уникальность нашего дома в том, что в такой аутентичности внутри, которая сохранилась практически с 1906 года без каких-либо серьезных изменений, дошедшая до нас в первозданном виде, нет нигде, – рассказывает Хайруллин. – В здании родное стеновое покрытие, родной паркет, потолок, прекрасные витражи из парижской мастерской Шарля Шампинелля. Помимо этого, мы нашли для дома сантехнику 1900 года, японскую ширму, изготовленную в то же время, что и дверь на китайской лестнице и также покрытую японским лаком. Благодаря этому пришедшие в него люди оказываются в другом времени, они могут эту эпоху потрогать, вдохнуть ее аромат. А наша задача – показать гостям уголок прекрасной эпохи, когда было так важно строить красиво, на века и с любовью».





Кстати, о любви – Дом Ушковой имеет особую романтическую историю. По легенде, дом, построенный архитектором Карлом Мюфке, в 1906 году стал подарком магната химической промышленности Алексея Ушкова своей возлюбленной Зинаиде.

«Для Вероны главная история любви – история Ромео и Джульетты, а для Казани – история Ушковых, их любви, их брака. Всех очень вдохновляет эта история, а женщин заставляет задаваться вопросом: где взять таких мужчин? – шутит хранитель дома. – Попадая в это здание, люди ощущают флюиды их любви, и, наверное, поэтому еще так туда стремятся».



Среди уникальных деталей дома он также выделил круглый эркерный балкончик с гнутыми окнами и стеклами. По словам Хайруллина, в России мало зданий могут похвастаться таким элементом декора. «Это такая мелочь, которая уже нас отличает, и ради которой действительно стоит ехать Казань. Спасибо Национальной библиотеке за то, что сохранила здание в таком состоянии», – добавляет он.

По мнению эксперта, сравниться по ценности с Домом Ушковой может художественная школа на Карла Маркса, 70, тоже построенная Карлом Мюфке – там сейчас располагается художественное училище.

Напомним, в рейтинге достопримечательностей России оказалось много объектов со всего Татарстана, в том числе мечеть «Кул-шариф», Петропавловский собор, казанский ТЮЗ, театр им.Качалова, Казанский Богородицкий монастырь, Свияжский успенский монастырь, Белая мечеть в Болгаре, музей Шишкина в Елабуге и другие. При этом все объекты, включенные в список, должны были иметь не менее 500 запросов пользователей в год.