Общество 17 апреля 2026 11:37

В казанской школе, ученик которой выпал с 3-го этажа, проведут психологические тренинги

Напомним, что вчера ученик 4-го класса пострадал после падения с третьего этажа школы №98 в Казани. Ребенок в тяжелом состоянии с ушибами и переломами был госпитализирован в ДРКБ. На место происшествия выезжала полиция, которая сейчас проводит проверку. Сейчас состояние мальчика оценивается как стабильное средней тяжести.

Как сообщили в Управлении образования Казани, во всех параллелях школы пройдут тренинги с участием психологов. Классу, в котором учится мальчик, уделят отдельное внимание.

Также в ведомстве опровергли распространяемую в соцсетях и медиа информацию о некорректном отношении отношении учителя к ребенку. Отмечается, что педагог имеет большой опыт работы в образовании, коллеги ценят его профессионализм, а родители стараются записать детей в его класс.

