Происшествия 16 апреля 2026 13:17

Ученик младших классов выпал из окна казанской школы

Ученик выпал из окна школы № 98 в Казани. Как стало известно «Татар-информу», мальчик учится в четвертом классе, упал он с третьего этажа.

Ребенок жив, его госпитализировали. Бригада скорой помощи доставила его в приемно-диагностическое отделение ДРКБ.

«Состояние ребенка в настоящее время оценивается как тяжелое по совокупности травм. Проходит полное обследование в условиях приемно-диагностического отделения. Сознание ребенка ясное», – рассказали «Татар-информу» в ДРКБ.

Все подробности случившегося выясняются.

