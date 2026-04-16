Полицейские проводят проверку после падения ребенка из окна школы в Казани

Полиция проводит проверку после падения ребенка из окна казанской школы.

Ранее сообщалось, что в Казани ученик 4-го класса выпал с третьего этажа школы №98. Ребенок жив, его госпитализировали в ДРКБ. Его состояние оценивается, как тяжелое.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, после происшествия на место выехали полицейские. Предварительно установлено, что падение произошло во время перемены, когда классный руководитель вышел из кабинета.

В настоящее время выясняются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.