Происшествия 16 апреля 2026 17:39

Полицейские проводят проверку после падения ребенка из окна школы в Казани

Полиция проводит проверку после падения ребенка из окна казанской школы.

Ранее сообщалось, что в Казани ученик 4-го класса выпал с третьего этажа школы №98. Ребенок жив, его госпитализировали в ДРКБ. Его состояние оценивается, как тяжелое.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, после происшествия на место выехали полицейские. Предварительно установлено, что падение произошло во время перемены, когда классный руководитель вышел из кабинета.

В настоящее время выясняются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

#МВД по РТ #Школа #ребенок упал с высоты
В топе
В Татарстане завершается этап строительства дублера трассы Казань – Оренбург

В Татарстане завершается этап строительства дублера трассы Казань – Оренбург

15 апреля 2026
В Казани представили первый том «Антологии татарской поэзии»

В Казани представили первый том «Антологии татарской поэзии»

15 апреля 2026
Новости партнеров