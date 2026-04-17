Происшествия 17 апреля 2026 10:45

В Минздраве РТ рассказали о состоянии мальчика, упавшего с 3-го этажа школы в Казани

Ранее сообщалось, что ученик 4-го класса пострадал после падения с третьего этажа школы №98 в Казани. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в ДРКБ. На место происшествия выезжала полиция, которая сейчас проводит проверку.

Как сообщили «Татар-информу» в Минздраве РТ, у ребенка диагностировали ушибы и переломы, а его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. Он остается в больнице и продолжает получать всю необходимую помощь.

#минздрав татарстана #Казань
Женщины-депутаты РТ сформировали инициативы для Народной программы «Единой России»

16 апреля 2026
Фарид Мухаметшин поздравил Многонациональную воскресную школу с 30-летием

16 апреля 2026
